YotaPhone 3 представили в Китае
Yota Devices показала смартфон с двумя экранами третьего поколения
Yota Devices представила смартфон YotaPhone третьего поколения с двумя экранами в Пекине, говорится в сообщение «Ростеха» (владеет блокпакетом Yota Devices)
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В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3. Продажи смартфона стартуют в сентябре: 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на JD.com, а c 18 сентября будут доступны для покупки все модификации смартфона, затем YOTA3 поступит в продажу в розницу
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Новый смартфон имеет две модификации - с памятью 64 и 128 ГБ, также выпущена премиальная версия смартфона. Чипсет - шестая серия Qualcomm Snapdragon, операционная система - новейшая Android 7 (Nougat).
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Предусмотрено использование двух SIM-карт, передний экран - светодиодный Samsung Super AMOLED с разрешением 1080 x 1920 и диагональю 5,5 дюйма, задний - энергонезависимый черно-белый E-link 720 x 1280 диагональю 5,2 дюйма
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«Новая версия телефона адресована активной, молодой и в первую очередь читающей аудитории, поэтому YOTA3 имеет сразу несколько предустановленных приложений для чтения электронных книг и тщательно отобранную библиотеку классической и современной литературы», - отмечает корпорация
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Компания рассчитывает продать более 1 млн устройств в первый год продаж, сделав рынок Китая основой для международной экспансии, заявил CEO Baoli Yota Фрэнк Чен (Baoli - акционер компании, владеет 30% акций)
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