Персональные технологии

YotaPhone 3 представили в Китае

Yota Devices показала смартфон с двумя экранами третьего поколения
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13:17 23.08.2017
Дизвйн от Айфон7
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