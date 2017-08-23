YotaPhone 3 представили в Китае

YOTAPHONE

В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3. Продажи смартфона стартуют в сентябре: 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на JD.com, а c 18 сентября будут доступны для покупки все модификации смартфона, затем YOTA3 поступит в продажу в розницу

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