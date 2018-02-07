Технологии / Наукоемкие технологии

Как прошел пуск Falcon Heavy

Самую мощную ракету в мире запустили с космодрома Космического центра имени Кеннеди
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