Скончался летчик-испытатель Степан Микоян

Сегодня, 24 марта 2017 г., на 95-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, говорится в официальном сообщении РСК «МиГ». Степан Микоян сыграл ключевую роль в ходе госиспытаний прорывного для ВВС СССР сверхзвукового перехватчика МиГ-25, за что в 1975 г. был удостоен звания Героя Советского Союза.

Степан Анастасович Микоян родился 12 июля 1922 г. в Тбилиси (Грузия) в семье революционера, видного советского государственного деятеля Анастаса Ивановича Микояна. В 1941 г. окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, в декабре этого же года ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны в качестве лётчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков. Удостоен боевых орденов Красного Знамени и Красной Звезды.

В 1951 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского и перешел на летно-испытательную работу в ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет испытывал боевые самолеты марки «МиГ». «Степан Анастасович летал вплоть до 1978 г. В общей сложности освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27», - отмечает компания.

«Коллектив корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти», - говорится в сообщении.