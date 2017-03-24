Продажи красных iPhone 7 в России начнутся на следующей неделе

Старт продаж красных смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России запланирован на следующей неделе. Как сообщил РБК представитель пресс-службы «М.видео», телефоны появятся в продаже во вторник, 28 марта. В этот же день начнутся и продажи в «Связном». В магазинах МТС смартфоны появятся на день позже – в среду, 29 марта. В «Вымпелкоме» изданию не назвали точную дату старта продаж.

Оформить предзаказ на смартфоны из ограниченной серии можно уже сегодня на сайте re: Store.