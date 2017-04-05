В Литве ограничат просмотр российского телеканала «ТВ Центр»

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на один месяц «свободный прием» в республике сигнала российского телеканала «ТВ Центр».

«Транслируемая информация в программе от 27 января "В центре событий с Анной Прохоровой" телеканала "ТВ Центр" нарушает 19 статью закона об информировании общественности Литвы, запрещающую распространять дезинформацию и разжигать вражду. Трансляция в Литовской республике ограничивается на один месяц», — говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о репортаже о событиях в Литве, которые происходили 13 января 1991 г. Комиссия считает, что программа «вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке», потому что в ней «формировалось предвзятое мнение, искажались исторические факты с целью повлиять на мнение и поведение разновозрастной аудитории».

Решение об ограничении вступит в силу после разрешения суда.