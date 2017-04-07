Доля интернет-пользователей в России достигла 75%

Доля интернет-пользователей в России в 2017 г. составила 75% - таким образом, она выросла почти в полтора раза с 2011 г., когда составляла 51%, сообщает ВЦИОМ.

Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90%, среднее время пользования интернетом в России составляет девять лет, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 3-4 апреля среди 1200 респондентов.

Более половины россиян используют интернет для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%).

Трудности при освоении новых возможностей в интернете возникают у трети пользователей (30%), чаще всего об этом говорят пожилые люди (54% среди респондентов старше 60 лет).

Гипотетическое полное отключение интернета не вызовет паники у населения: 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 26% - что влияние будет крайне слабым.