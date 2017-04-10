Российские операторы связи ограничат доступ к приложению Zello

Операторы связи ограничат доступ к приложению Zello, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник.

«Роскомнадзор инициировал процедуру ограничения доступа к информационным системам компании Zello Inc. Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа», - сказал собеседник агентства.

По его словам, требование предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации направляется на основании обращения, поступившего в Роскомнадзор из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России.