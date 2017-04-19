Монголия запустила свой первый спутник

Монголия объявила о запуске своего первого спутника, сообщает Reuters со ссылкой на видеорепортаж на сайте Великого государственного хурала. Это спутник связи Mongol Sat-1, предполагается, что он позволит стране развивать телевещание, интернет и телекоммуникации.

Спутник был запущен в партнерстве с региональным провайдером Asia Broadcast Satellite. Никакие другие подробности о запуске, его месте и стоимости в сообщении не приводятся.

Спикер парламента Миеэгомбын Энхболд констатировал, что проект, который был начат более 10 лет назад, наконец завершен. Он назвал это историческим свершением. В беседе с гендиректором Asia Broadcast Satellite он сказал, что спутник также будет использоваться для космических исследований, при составлении карт и подготовке к стихийным бедствиям.