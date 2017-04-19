NetFlix ищет партнеров для работы в России – руководитель Роскомнадзора

Онлайн-кинотеатр NetFlix ведет консультации с российскими бизнес-структурами, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «Это говорит о том, что, видимо, ищет себе партнеров», – пояснил он, отметив, что не может раскрыть имена потенциальных партнеров, так как «это является коммерческой тайной».

Жаров добавил, что официальные консультации с NetFlix пока никак не развиваются. «Достаточно много времени прошло с нашего последнего письма, которое к нам пришло от NetFlix о том, что они намерены в соответствии с законодательством Российской Федерации (...), по крайней мере, действия компании говорят о том, что в Российской Федерации они работать собираются. Они зарегистрировались как налоговые резиденты России. Я думаю, что они сейчас внимательно смотрят за судьбой законопроекта о регулировании онлайн ОТТ-сервисов, онлайн-кинотеатров, который во втором чтении будет рассмотрен завтра», – пояснил руководитель Роскомнадзора.