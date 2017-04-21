Wikileaks опубликовала инструкцию к шпионской программе для телевизоров Samsung

Сайт утечек Wikileaks опубликовал инструкцию по использованию программы ЦРУ США «Плачущий ангел» (Weeping Angel). Шпионская программа переносится на телевизор-жертву посредством USB-накопителя или через Wi-Fi. Она позволяет записывать звук с микрофона телевизора в «выключенном» состоянии с отправкой данных в ЦРУ, а также прослушивать происходящее в реальном времени.

«Программа продолжает записывать аудио, даже когда телевизор кажется выключенным. Это достигается за счет перехвата команды на выключение ТВ и отключения только экрана при работающем процессоре», - говорится в документе.

Инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5. В сообщении отмечается, что основой для «Ангела» послужила более ранняя британская программа Extending.