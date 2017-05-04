В Twitter обнаружили уязвимость

В сети микроблогов Twitter обнаружилась уязвимость, которая позволяет публиковать посты с чужого аккаунта. Российская компания Digital Security обнаружила уязвимость 26 февраля, Twitter устранил ее уже 28 февраля 2017 г.

«Эта уязвимость особо опасна в связи с тем, что с ее помощью возможно разместить заведомо ложную информацию не в одном, а сразу в нескольких крупных аккаунтах (например, новостных изданий, политиков мирового уровня, звезд шоу-бизнеса и т. д.), причем проэксплуатировать ее мог любой более или менее продвинутый пользователь», — приводит RNS выдержку из пресс-релиза компании.

В Digital Security пояснили, что не стали сразу предавать огласке наличие проблемы, чтобы позволить Twitter проверить существование схожих уязвимостей.