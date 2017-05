«Пираты Карибского моря» стали жертвами хакеров – СМИ

У киностудии Walt Disney хакеры требуют выкуп: они утверждают, что украли копию еще не вышедшего фильма, и угрожают выпускать его по частям, если их требования не будут выполнены. Как сообщает The Hollywood Reporter, это гендиректор Disney Боб Айгер сообщил сотрудникам ABC в Нью-Йорке. По его словам, они требуют крупную сумму в биткоинах. Если денег им не переведут, они обещают выпустить сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем выкладывать по 20-минутному фрагменту до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Disney не уступит хакерам и обратился за помощью в федеральные правоохранительные органы, сказал Айгер. О каком фильме говорят злоумышленники, он не сообщил. The Hollywood Reporter напоминает, что компания готовит к выпуску в том числе сиквел «Пиратов Карибского моря» «Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) и «Тачки 3» (Cars 3). Издание также сообщает о появившихся на прошлой неделе слухах о том, что была похищена рабочая копия ленты из «Звездных войн» «Последний Джедай» (The Star Wars: The Last Jedi).

Источник The Los Angeles Times сообщил, что украдена копия пятого фильма про «Пиратов Карибского моря», премьера которого намечена на 26 мая. Такая же информация у ресурса Deadline.

Несколько недель назад хакеры выкрали последний сезон сериала компании Netflix «Оранжевый – хит сезона» (Orange is the New Black), серии были слиты в интернет после отказа Netflix уступить вымогателям. Премьера сезона планировалась на 9 июня. Также в последнее время хакеры-вымогатели атаковали еще ряд агентств Голливуда, в том числе UTA, ICM и WME.