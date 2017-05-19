Telegram объявил о запуске ботов по оплате

В блоге мессенджера Telegram объявлено о запуске нового сервиса платежей при помощи ботов (Bot Payments). Пользователи скоро смогут с их помощью, нажав несколько кнопок в Telegram, оплатить покупку, заказать пиццу на дом, вызвать такси или пополнить карту для поездок на общественном транспорте. Появление этого сервиса создатель мессенджера Павел Дуров анонсировал в конце апреля, выложив в Instagram черновик соответствующего пресс-релиза.

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. Платежи будут проходить через американскую процессинговую платформу Stripe, говорилось в сообщении в блоге Дурова. Это платформа, позволяющая частным лицам и компаниям принимать платежи через интернет и в мобильных приложениях. Сервис дает возможность производить оплату без переадресации в один клик, поддерживает Bitcoin и Apple Pay. С помощью Stripe веб-разработчики могут настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания торгового счета. Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако получающая их компания должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис официально запущен: США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и др. – России в этом списке нет.

Telegram вел переговоры об организации процессинга платежей в России и СНГ со Сбербанком, говорил в конце апреля источник, близкий к участникам переговоров. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк заинтересован в таких проектах. По его словам, на тот момент Сбербанк занимался проработкой различных решений и технологий для проведения платежей в мессенджерах.