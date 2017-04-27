Российские банки поддержат Telegram Павла Дурова

Павел Дуров опубликовал в Instagram драфт пресс-релиза Telegram о запуске нового сервиса - Bot Payments (Платежи при помощи ботов). «Представьте себе мир, в котором вы можете заказать пиццу, заплатить за пару обуви... при помощи набора пары сообщений в своем Telegram, - говорится в этом сообщении. - Чтобы сделать это возможным, сегодня мы представляем сервис платежей при помощи ботов - он позволит ботам принимать платежи своих пользователей».

«Бот» - это программа или приложение, которое автоматически, по команде пользователя, выполняет разные действия. В Telegram боты выступают в качестве собеседников: свои боты есть у различных торговых сетей, медиа-ресурсов. Они позволяют пользователям совершать разные действия - например, регистрировать бонусные карты, уточнять данные о товарах или приобретать подписку автоматически, путем введения коротких команд. Выглядит это таким образом, что вы как будто беседуете с человеком.

В документе, который опубликовал Дуров, говорится, что бот, который подключил платежи, предложит пользователю ввести специальную команду оплаты. Для того чтобы воспользоваться этой командой впервые, пользователю надо будет ввести данные своей банковской карты, но лишь один раз - дальше он сможет совершать покупки при помощи рутинных действий.

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. В сообщении Дурова подчеркивается, что Telegram - открытая платформа и разработчики ботов могут сами включить необходимый им программный интерфейс приложения начиная с момента запуска сервиса.

Процессинговой платформой, через которую будут проходить платежи, станет американская Stripe, говорится в том же заявлении. Это платформа, позволяющая частным лицам и компаниям принимать платежи через интернет и в мобильных приложениях. Сервис дает возможность производить оплату без переадресации в один клик, поддерживает Bitcoin и Apple Pay. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

С помощью Stripe веб-разработчики могут настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания торгового счета. Но есть один момент: Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако компания, подключенная к платежному сервису, должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис официально запущен (среди них США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония). России в списке стран, которые работают со Stripe, нет.

Человек, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что компания вела переговоры с российскими банками о возможности с их помощью организовать процессинг платежей в России и СНГ. В частности, по его словам, переговоры шли со Сбербанком.

Сбербанк, безусловно, заинтересован в подобных проектах, подтвердил его представитель. В данный момент банк занимается проработкой различных решений и технологий для проведения платежей в мессенджерах, уточнил он.

Руководитель отдела электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская говорит, что, учитывая опыт WeChat, у Telegram есть все шансы запустить и развить направление чата как платёжного инструмента в России. Банку было бы интересно принять участие в развитии данного направления, в том числе в качестве оператора, рассказывает она. Но переговоры с Telegram он пока не вел. Стать банком - оператором нового платежного сервиса хотели бы также «Открытие» и Тинькофбанк, говорят их представители. Руководитель блока «Электронный бизнес» Альфа-банка Владимир Урбанский считает, что сервис потенциально очень интересен, учитывая тренд все большего перехода коммуникаций и сервисов в текстовой формат. Впрочем, по его мнению, хорошее развитие сервиса может быть в США, где и аудитория Telegram велика, и законодательство позволяет легко его адаптировать. В России же у сервиса Павла Дурова Telegram совсем небольшая аудитория, поэтому, скорее всего, по мнению Урбанского, здесь не будет значимого масштаба.

Создатель Telegram Павел Дуров не ответил на вопросы «Ведомостей».