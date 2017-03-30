Мессенджер Павла Дурова Telegram запустил звонки

В новой версии мессенджера Telegram появились звонки: эта функция доступна только для пользователей внутри сервиса, звонков на стационарные и мобильные телефоны пока нет. В сообщении Telegram говорится, что звонки стали доступны сегодня для пользователей мессенджера в Западной Европе. Однако в российском AppStore уже появилось обновление Telegram с новой функцией.

Звонки защищены шифрованием по тому же принципу, что и введенные еще в 2013 г. секретные чаты, следует из сообщения Telegram. Речь идет об end-to-end шифровании, при использовании которого ключ от переписки формируется на конечном устройстве – например, на смартфоне пользователя.

Звонки основаны на технологии peer-to-peer (когда сами пользователи выполняют функции сервера) и отличаются высоким качеством – благодаря аудиокодекам, хорошо сжимающим трафик. Но если установить соединение peer-to-peer не удается, Telegram использует собственный сервер – ближайший к пользователю.

Возможность звонить есть у большинства крупных мессенджеров – WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger и др. По данным правозащитной организации Amnesty International, Telegram вместе с WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage и FaceTime вошел в топ самых безопасных мессенджеров в мире.

Telegram был создан в 2013 г. Павлом Дуровым, который известен прежде всего как основатель крупнейшей в России социальной сети «В контакте». В 2014 г. после акционерного конфликта с фондом UCP, тогда владевшим 48% «В контакте», Дуров ушел из компании: он продал долю в соцсети тогдашнему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Вскоре после этого Дуров заявил, что к его уходу из «В контакте» приложил руку Кремль, и сообщил, что покидает Россию. Еще работая во «В контакте», Дуров начал разрабатывать мессенджер Telegram, у которого, по его словам, в 2016 г. было более 100 млн пользователей во всем мире. В России их всего 6 млн, оценивали недавно специалисты сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram – Combot.