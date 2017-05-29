Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

В день сдачи ЕГЭ по географии и информатике хакерами был атакован портал онлайн-наблюдения за экзаменами, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, хакеры атаковали портал ЕГЭ «Ростелекома». «Они все были отбиты и никак на ход экзамена не повлияли, но все меры информационной безопасности предусмотрены», - уточнил он.

«Хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает. Зачем вы это делаете? Ребята сдают экзамен, это весьма ответственное мероприятие», - отметил Кравцов.

29 мая в России начался основный этап ЕГЭ. Он продлится до 1 июля. 29 мая выпускники сдают экзамены по географии и информатике. ЕГЭ по географии сдают 65 500 человек, по информатике - 21 500 человек. Результаты огласят не позднее 14 июня.