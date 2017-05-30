«Прайм» узнал о планах Vimpelcom провести в Европе и США road show долларовых евробондов

Vimpelcom Holdings B.V., «дочка» Veon Ltd., планирует с 31 мая провести в Европе и США road show еврооблигаций в долларах, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. По его сведениям, в зависимости от рыночных условий компания может разместить два транша среднесрочных евробондов. Организаторами выступят Barclays, HSBC, ING и JPMorgan.

Ранее компания сообщала, что намерена выкупить свои еврооблигации трех выпусков с погашением в 2018, 2021 и 2022 гг. и что планирует размещение нового выпуска евробондов.

Vimpelcom Holdings является 100%-ной дочерней компанией нидерландской Veon Ltd. и, в свою очередь, включает в себя бизнесы группы в России (ПАО «Вымпелком»), на Украине, в странах СНГ и Грузии, а также в Азии (Лаос и Камбоджа).