Акционеры Vimpelcom одобрили смену названия компании на VEON

Акционеры Vimpelcom одобрили смену названия компании на VEON. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

С 31 марта 2017 г. акции компании будут торговаться на NASDAQ под тикером VEON.

О переименовании компании стало известно в конце февраля. Причина - запуск новой интернет-платформы. Компания также сообщила о планах провести вторичный листинг на Euronext во II квартале 2017 г. для расширения базы европейских инвесторов.

Компания не собирается менять бренд «Билайн» и другие свои локальные бренды (WindTre, Djezzy, Jazz, «Киевстар» и Banglalink), так как они являются достаточно сильными.