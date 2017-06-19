Бывший гендиректор Российского авторского общества приговорен к 1,5 года за мошенничество

Мещанский суд Москвы признал виновным и назначил наказание экс-руководителю Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в мошенничестве. «Признать Федотова виновным, назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима», - говорится в приговоре судьи Елены Гудошниковой, оглашенном в понедельник.

Гособвинение просило приговорить Федотова к двум годам колонии общего режима.

Подсудимый полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Дело Федотова рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств по делу.

Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве 28 июня минувшего года, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор (сизо), позднее ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Нанесённый ущерб составляет порядка 300 млн руб. Федотов возместил часть ущерба.

Свою вину Федотов отрицал и настаивал, по словам защитников, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО. Ключевым свидетелем по делу, давшим показания на Федотова, стал Максим Буданов, экс-гендиректор СЭК, управляющего имуществом РАО.

В РАО заявляют об отсутствии состава преступления в действиях Федотова и о готовности оказать любую необходимую помощь следствию по данному делу. Там заявили, что решение о создании ЗАО «СЭК» было принято Авторским советом РАО в соответствии с установленными процедурами.

В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на собственные нужды. При этом на практике лишь половину средств РАО передавало авторам по отчетам, говорил нынешний генеральный директор РАО Максим Дмитриев.