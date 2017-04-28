Предыдущий менеджмент РАО нелегально выводил средства из компании, считают аудиторы

Российское авторское общество (РАО) отчиталось о результатах аудита общества и его дочерней организации ЗАО «Сервисно-эксплуатирующая компания» (СЭК) за 2014-2016 гг., который проводила аудиторская компания ФБК Grant Thornton.

РАО по госаккредитации собирает деньги в пользу авторов и исполнителей музыки в России с радиостанций, телеканалов и других организаций, где звучит музыка. На основании их отчетов об исполнении композиций деньги распределяются между композиторами и авторами текстов песен. С июня 2016 г. бывший гендиректор РАО Сергей Федотов находится под арестом, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с недвижимостью общества. В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на собственные нужды. При этом на практике лишь половину средств РАО передавало авторам по отчетам, говорил ранее нынешний генеральный директор РАО Максим Дмитриев.

Консультанты проверили платежи на сумму 336 млн руб., которые проводились в период с 2014 по 2015 г., говорится в сообщении общества. По платежам на сумму 211 млн руб. (63% от все суммы) нашли «существенные нарушения», говорится в сообщении РАО. В ходе проверки операций, совершенных в 2014-2016 гг. были выявлены «факты совершения финансовых операций по основаниям, имеющим признаки фиктивности, а также факты неэффективного использования денежных средств РАО, которые привели к существенным имущественным потерям». В 2015 г. выплаты авторам снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом, при этом расходы на собственные нужды РАО выросли на 11%, отчиталась РАО.

В 2016 г. организация РАО запланировала потратить на собственные нужды 17,485 млн руб., но в результате эти расходы были превышены в разы. В 2016 году были зафиксированы и иные сомнительные операции, и аудиторы посчитали, что «деятельность бывшего руководства во второй половине прошлого года была направлена на нелегальный вывод финансовых средств из бюджета организации», говорится в сообщении РАО.

«Все эти платежи и сделки с нарушением законодательства были совершены во втором полугодии 2016 г., - цитирует РАО в сообщении слова Дмитриева. - В то время, когда мы созвали внеочередную конференцию в августе 2016 года и пока были суды. Когда законно избранным членам авторского совета и новому генеральному директору просто не давали войти в здание РАО. Именно в этот период активно и выводились средства со счетов РАО».

Также РАО объявило о намерении реформировать региональные подразделения. До 30 июня 2017 г. РАО планирует закрыть филиалы и представительства в регионах, а на их месте сформировать новые отделения, в которых будут работать сотрудники по агентскому принципу, то есть вместо окладов они будут получать проценты от продаж, говорится в сообщении. Также РАО планирует продать движимое и недвижимое имущество, которое было зарегистрировано на региональных подразделениях. В общей сложности было принято решение закрыть 13 филиалов и 35 представительств РАО в различных регионах страны, говорится в сообщении общества. Сколько РАО сможет сэкономить на реорганизации региональных подразделений и продаже имущества, пока непонятно. «Мы пока не можем указать конкретные суммы, но в планах снижение отчислений на покрытие расходов РАО еще на 5% до конца 2017 года», - сказал «Ведомостям» представитель РАО.

Также всех сотрудников РАО было принято решение перевести в офис на Бронной, а здание на Шелепихинской набережной продать, цитирует РАО Дмитриева.