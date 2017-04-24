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Российское авторское общество проиграло суд Пенсионному фонду

Ранее фонд начислил РАО почти 200 млн руб. за невыплату страховых взносов авторам
РАО не удалось доказать, что оспариваемая сумма начислений является для общества значительной
РАО не удалось доказать, что оспариваемая сумма начислений является для общества значительной
Максим Стулов / Ведомости

Российское авторское общество (РАО) не может доказать в суде, что не должно платить страховые взносы с собранных организацией авторских вознаграждений. Арбитражный суд Москвы отказал в иске РАО к Главному управлению Пенсионного фонда №10 по г. Москве и Московской области, следует из решения суда от 20 апреля 2017 г., опубликованного в картотеке арбитражных дел.

РАО подавало иск в декабре 2016 г.: общество просило признать недействительным решение управления ПФР о привлечении к ответственности за невыплату страховых взносов. Также РАО просило принять обеспечительные меры, которые приостановили бы действие решения ПФР. Еще в январе московский арбитраж отказал РАО в принятии таких мер, затем Девятый апелляционный суд подтвердил это решение: он пришел к выводу, что РАО не удалось доказать, что оспариваемая сумма начислений является для общества значительной. А на прошлой неделе РАО было отказано в удовлетворении его требований в полном объеме (мотивировочная часть этого решения еще не опубликована).

Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество за невыплату страховых взносов
Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество
РАО должно выплатить фонду около 200 млн рублей

Близкий к РАО человек говорит, что ПФР начислил РАО около 140,7 млн руб. невыплаченных взносов плюс штрафы и пени еще на 49 млн руб. Ранее представитель РАО говорил «Ведомостям», что ПФР проводил в обществе проверку за 2013–2015 гг., но сумму начислений не раскрыл. Не комментировал это и представитель ПФР, сославшись на конфиденциальность этих данных.

Дискуссия о том, должны ли общества по коллективному управлению правами платить взносы в Пенсионный фонд, разгорелась прошлой весной. Эти организации не платили взносы в течение трех лет, писал предправления ПФР Антон Дроздов заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову. Несмотря на возражения обществ по коллективному управлению, Минтруд согласился, что они должны перечислять в ПФР 22% от выплат авторам, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – еще 5,1%, говорил ранее «Ведомостям» представитель министерства.

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Аналогичные проверки ПФР проводил и в двух других обществах по коллективному управлению правами – Российском союзе правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), говорил ранее представитель ПФР. В итоге РСП было начислено 8,8 млн руб. невыплаченных страховых взносов плюс 2,9 млн руб. штрафов и пени; ВОИС – 14,3 млн руб. взносов плюс 4,5 млн руб. штрафов и пени, знает близкий к этим организациям источник. С января этого года Арбитражный суд Москвы рассматривает иски РСП и ВОИС к тому же управлению Пенсионного фонда, с которым судится РАО.

Чем отличается РАО от РСП и ВОИС?

РАО, РСП и ВОИС – три крупнейших общества по коллективному управлению правами на музыку. Они получили государственную аккредитацию на сбор вознаграждения в пользу авторов и исполнителей музыки: РАО собирает в пользу авторов, ВОИС – исполнителей и изготовителей фонограмм, РСП взимает сбор за частное копирование с производителей электроники. В 2015 г. они собрали 4,5 млрд руб., 1 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Сами общества по коллективному управлению не согласны с однозначными выводами чиновников Пенсионного фонда о том, что должны платить страховые взносы. Так представитель РАО считает, что вопрос выплаты взносов в пользу авторов должен быть рассмотрен Конституционным судом, а представитель РСП и ВОИС уверен, что эти организации вообще по закону не должны их платить.

Страховые взносы взимаются с вознаграждений, начисленных физическим лицам – в частности, по лицензионным договорам на произведения науки и искусства; это касается и организаций по коллективному управлению правами, передал «Ведомостям» гендиректор РАО Максим Дмитриев. Но по Гражданскому кодексу такие организации – лишь посредники: они представляют интересы авторов и выполняют техническую функцию по выплате авторского вознаграждения. А это значит, что платить страховой взнос с авторского вознаграждения должен сам автор, продолжает Дмитриев. Правда, эта норма не согласуется с концепцией построения страховых взносов в России и противоречит Конституции: у всех граждан должны быть равные права на получение пенсии. По мнению Дмитриева, решение суда по РАО противоречит части положений закона о страховых взносах, ГК и Конституции. А значит этот вопрос должен быть рассмотрен Конституционным судом, считает он.

Конкурент для РАО

Страховые взносы платятся только с авторских вознаграждений по лицензионным договорам с пользователями, РСП и ВОИС вообще не могут быть объектами сбора, уверен гендиректор РСП и ВОИС Андрей Кричевский: не существует нормы закона, которая облагала бы такими отчислениями вознаграждение, начисляемое в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм (ВОИС), а также выплаты за частное копирование фонограмм и аудиовизуальных произведений (РСП). То есть спор о страховых взносах касается только авторов РАО, объясняет Кричевский. «Обидно, что несмотря на многочисленные попытки донести эту информацию до Пенсионного фонда, нам приходится сталкиваться с последствиями «клише» в виде применения норм закона по неуместной аналогии с РАО», резюмирует он.

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