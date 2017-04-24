Российское авторское общество проиграло суд Пенсионному фонду

Российское авторское общество (РАО) не может доказать в суде, что не должно платить страховые взносы с собранных организацией авторских вознаграждений. Арбитражный суд Москвы отказал в иске РАО к Главному управлению Пенсионного фонда №10 по г. Москве и Московской области, следует из решения суда от 20 апреля 2017 г., опубликованного в картотеке арбитражных дел.

РАО подавало иск в декабре 2016 г.: общество просило признать недействительным решение управления ПФР о привлечении к ответственности за невыплату страховых взносов. Также РАО просило принять обеспечительные меры, которые приостановили бы действие решения ПФР. Еще в январе московский арбитраж отказал РАО в принятии таких мер, затем Девятый апелляционный суд подтвердил это решение: он пришел к выводу, что РАО не удалось доказать, что оспариваемая сумма начислений является для общества значительной. А на прошлой неделе РАО было отказано в удовлетворении его требований в полном объеме (мотивировочная часть этого решения еще не опубликована).

Близкий к РАО человек говорит, что ПФР начислил РАО около 140,7 млн руб. невыплаченных взносов плюс штрафы и пени еще на 49 млн руб. Ранее представитель РАО говорил «Ведомостям», что ПФР проводил в обществе проверку за 2013–2015 гг., но сумму начислений не раскрыл. Не комментировал это и представитель ПФР, сославшись на конфиденциальность этих данных.

Дискуссия о том, должны ли общества по коллективному управлению правами платить взносы в Пенсионный фонд, разгорелась прошлой весной. Эти организации не платили взносы в течение трех лет, писал предправления ПФР Антон Дроздов заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову. Несмотря на возражения обществ по коллективному управлению, Минтруд согласился, что они должны перечислять в ПФР 22% от выплат авторам, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – еще 5,1%, говорил ранее «Ведомостям» представитель министерства.

Аналогичные проверки ПФР проводил и в двух других обществах по коллективному управлению правами – Российском союзе правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), говорил ранее представитель ПФР. В итоге РСП было начислено 8,8 млн руб. невыплаченных страховых взносов плюс 2,9 млн руб. штрафов и пени; ВОИС – 14,3 млн руб. взносов плюс 4,5 млн руб. штрафов и пени, знает близкий к этим организациям источник. С января этого года Арбитражный суд Москвы рассматривает иски РСП и ВОИС к тому же управлению Пенсионного фонда, с которым судится РАО.

Чем отличается РАО от РСП и ВОИС? РАО, РСП и ВОИС – три крупнейших общества по коллективному управлению правами на музыку. Они получили государственную аккредитацию на сбор вознаграждения в пользу авторов и исполнителей музыки: РАО собирает в пользу авторов, ВОИС – исполнителей и изготовителей фонограмм, РСП взимает сбор за частное копирование с производителей электроники. В 2015 г. они собрали 4,5 млрд руб., 1 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Сами общества по коллективному управлению не согласны с однозначными выводами чиновников Пенсионного фонда о том, что должны платить страховые взносы. Так представитель РАО считает, что вопрос выплаты взносов в пользу авторов должен быть рассмотрен Конституционным судом, а представитель РСП и ВОИС уверен, что эти организации вообще по закону не должны их платить.

Страховые взносы взимаются с вознаграждений, начисленных физическим лицам – в частности, по лицензионным договорам на произведения науки и искусства; это касается и организаций по коллективному управлению правами, передал «Ведомостям» гендиректор РАО Максим Дмитриев. Но по Гражданскому кодексу такие организации – лишь посредники: они представляют интересы авторов и выполняют техническую функцию по выплате авторского вознаграждения. А это значит, что платить страховой взнос с авторского вознаграждения должен сам автор, продолжает Дмитриев. Правда, эта норма не согласуется с концепцией построения страховых взносов в России и противоречит Конституции: у всех граждан должны быть равные права на получение пенсии. По мнению Дмитриева, решение суда по РАО противоречит части положений закона о страховых взносах, ГК и Конституции. А значит этот вопрос должен быть рассмотрен Конституционным судом, считает он.

Страховые взносы платятся только с авторских вознаграждений по лицензионным договорам с пользователями, РСП и ВОИС вообще не могут быть объектами сбора, уверен гендиректор РСП и ВОИС Андрей Кричевский: не существует нормы закона, которая облагала бы такими отчислениями вознаграждение, начисляемое в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм (ВОИС), а также выплаты за частное копирование фонограмм и аудиовизуальных произведений (РСП). То есть спор о страховых взносах касается только авторов РАО, объясняет Кричевский. «Обидно, что несмотря на многочисленные попытки донести эту информацию до Пенсионного фонда, нам приходится сталкиваться с последствиями «клише» в виде применения норм закона по неуместной аналогии с РАО», резюмирует он.