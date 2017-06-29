«Лаборатория Касперского» отвергает обвинения в связях с Кремлем

«Лаборатория Касперского» считает выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.

«Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

В пресс-службе подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить министерству обороны использовать программное обеспечение «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters.

Такую поправку в проект военного бюджета США рекомендовала внести сенатор Джин Шахин. По ее мнению, «связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем вызывают серьезные опасения».

Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросила нескольких сотрудников лаборатории, работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием так называемого «российского следа» в президентских выборах.