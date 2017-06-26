«Лаборатория Касперского»: Число вирусов для «умных» устройств выросло вдвое с начала года

Количество вредоносных программ для устройств «интернета вещей» превысило 7000, при этом больше половины из них появилось за первую половину текущего года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

В 2013 г. вирусов для «умных» устройств было всего 46, в 2014 г. их число выросло до 193, а в 2015 г. достигло почти 700. По данным «Лаборатории Касперского», в 2016 г. было зафиксировано 3200 образцов вредоносного ПО для «умных» гаджетов, а по итогам первой половины 2017 г. их число превысило 7200. При этом, согласно данным Gartner, всего в мире на данный момент более 6 млрд «умных» устройств.

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент: создали несколько ловушек, которые имитировали «умные» устройства. Хакеры почти сразу же попытались подключиться к этим устройствам, за сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений. Чаще всего эксперты наблюдали атаки с IP-камер и видеорегистраторов - на их долю пришлось более 63% всех обращений к созданным ловушкам. Около 16% составили различные сетевые устройства и маршрутизаторы. Всего 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и устройства «умного дома». Остальные 20% устройств однозначно опознать не удалось.

По данным эксперимента, наибольшее число атак на ловушки было произведено из Китая (14%), на втором месте - Вьетнам (12%), на третьем - Россия (7%). Примерно по 6% пришлось на Бразилию, Турцию и Тайвань.