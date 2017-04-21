«Умные» видеокамеры ищут нарушителей и покупателей

По данным МГТС, в 2016 г. российский рынок систем видеонаблюдения достиг чуть более 43 млрд руб. (+20% год к году). Большая часть этого рынка (28 млрд руб.) пришлась на оборудование и услуги для корпоративных клиентов. Чуть более 12 млрд руб. — оборудование и услуги для госзаказа, а оставшиеся примерно 3 млрд руб. — продажи частным пользователям. Самым крупным технологическим сегментом рынка является продажа камер, за ним следует продажа устройств хранения видеоизображений, говорится в материалах МГТС. По ее прогнозу, российский рынок видеонаблюдения до конца этого десятилетия будет расти примерно на 26% в год и к 2020 г. достигнет примерно 130 млрд руб.: на корпоративный и розничный сегмент будет приходиться чуть менее 120 млрд руб.

Рынок интеллектуального видеонаблюдения значительно уже, считает гендиректор компании «Вокорд» Тимур Векилов. Оборот одного из его крупнейших сегментов – распознавания автомобильных номеров или фотофиксации – в 2016 г. составил около 1 млрд руб., посчитал он. По его прогнозу, в 2017 г. этот сегмент может вырасти вдвое. Долю «Вокорда» на этом рынке он оценивает в 20-25%.

По данным МГТС за 2014 г., на Россию приходилось 25% всех продаж оборудования и видеонаблюдения в Европе (на Москву — почти 35%). Российский рынок в целом растет быстрее европейского, который ежегодно увеличивается в среднем на 17%, следует из ее материалов.

Пока госзаказ (сегмент B2G) играет существенную роль на рынке видеонаблюдения, но сейчас этот сегмент практически не растет, рассказывает директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. Рост есть и в корпоративном сегменте, и в розничном сегменте, утверждает он. Частные пользователи видеонаблюдения хотят следить за нянями и другим домашним персоналом, пожилыми и болеющими родственниками, домашними животными, перечисляет Кулаковский. На корпоративном рынке помимо традиционного контроля над офисом и его окрестностями есть спрос на видеомониторинг работы персонала, контроль качества обслуживания клиентов, что соответствуют тенденциям внедрения «интернета вещей», рассказывает Кулаковский. По его словам, по итогам 2016 г. смарт-услуги, в том числе видеонаблюдение, составили примерно 2% в выручке МГТС от услуг широкополосного доступа (ШПД), а рост этой выручки год к году — примерно 10%.

На обочине, у прилавка, за кассой

В этом году в Москве, возможно, появится система таргетированной наружной рекламы, ядром которой станет система интеллектуального видеонаблюдения. «Вокорд» совместно с одним из рекламных операторов тестирует технологию, позволяющую варьировать рекламу, транслируемую на больших уличных экранах, в зависимости от марок машин, проезжающих рядом с ними, рассказывает Векилов. Сначала система будет распознавать номера — это нужно, чтобы точно рассчитать количество машин в потоке. Затем она будет распознавать марки автомобилей. Если, к примеру, в потоке 30% ВАЗ или Volkswagen, экран будет показывать рекламу, адресованную водителям именно этих машин, утверждает Векилов.

В будущем системы видеонаблюдения могут радикально поменять программы лояльности, рекламный бизнес, складскую инфраструктуру, уверен Векилов. В качестве примера он приводит систему видеоконтроля качества, которую недавно установил «Юлмарт». Такая система позволяет пошагово отслеживать перемещения по складу сотрудников, собирающих заказы в посылки. Хранилище видеозаписей интегрировано с ERP-системой (Enterprize Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия), и в случае получения магазином рекламации система позволяет определить, что не так делал персонал, почему товар не попал в посылку или попал туда по ошибке и т. п.

Аналогичная система работает и в сети продуктовых супермаркетов «Дикси» — она позволяет оптимизировать внутренние логистические процессы компании, отмечает ее представитель. Также с ее помощью можно минимизировать ошибки при сборе заказов, сделанных магазинами на складах, и других логистических операциях, а в случае возникновения рекламаций отследить причину сбоя, рассказывает он.

На подходе интеграция «умных» систем видеонаблюдения с системами CRM (Customers Relationship Menagement, системы управления взаимоотношениями с клиентами), рассуждает Векилов. «Представьте себе: клиент входит в магазин и ресторан, камера распознает его как постоянного клиента, «облизывание» которого начинается с порога», — фантазирует гендиректор «Вокорда». Или пассажиру, зарегистрировавшемуся на рейс в аэропорту, «опознавшие» его рекламные панели будут транслировать не абстрактную, а таргетированную рекламу (правда, для этого необходима интеграция рекламных конструкций с CRM-системами банков, ритейлеров, ресторанов), приводит он пример.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения привносят изменения и в те сферы, где видеонаблюдение используется традиционно. Например, система, внедренная на омском стадионе «Арена-Омск» позволяет идентифицировать посетителей даже по минимальным приметам, рассказывает директор его департамента безопасности Владислав Подорожкин. По его словам, формально такая система предназначена для борьбы со спортивными хулиганами, но на практике позволила раскрыть несколько краж. «Умные» камеры позволяют не только следить за поведением болельщиков, но и контролировать действия персонала стадиона, говорит он.

В торговых и банковских сетях очень востребован будет сервис по подсчету клиентов или анализу длины очереди, рассказывает представитель «Акадо телекома». Для анализа пассажиропотока в общественном транспорте может быть актуальным сервис по подсчету пассажиров, обнаружению посторонних предметов, считает он.

Высокий интерес к интеллектуальным системам видеонаблюдения существует в финансовом секторе, на транспорте, практически во всех отраслях в задачах охранного телевидения и у спецслужб, разумеется, говорит руководитель дирекции по исследованиям и разработкам системного интегратора «Иста-системс» Геннадий Кузнецов.

Не в фокусе

Проблема внедрения интеллектуального видеонаблюдения, в частности видеоаналитики, в том, что и заказчики, и исполнители подобных проектов плохо представляют себе, что именно должны высматривать камеры, рассказывает Векилов. С одной стороны, контракты в этой сфере бывают огромные: например, на систему видеонаблюдения на одном из стадионов в Башкирии было потрачено около 1 млрд руб., говорит Векилов. С другой — многие представляют себе видеоаналитику по фильмам «Миссия невыполнима» и «Особое мнение», поэтому они хотят, к примеру, чтобы IT-система сама выявляла и поднимала тревогу при виде драк, бегущих людей, подозрительных типов, движущихся против потока, и т. д. И такие системы зачастую строятся — только совершенно без толку, поскольку злоумышленников они ловить не могут, отмечает Векилов. Дело в методологии: чтобы, например, распознать драку, надо провести тысячу драк перед камерой и проанализировать записанное, а такое не делает никто, говорит он.

В последние годы ряд направлений интеллектуального видеонаблюдения были серьезно дискредитированы — первые внедрения разочаровали заказчиков, отмечает Кузнецов. Если в системе десятки камер и раз в час на каждой из них возникает ложная тревога, то отреагировать на реальную тревогу практически невозможно, объясняет он. По словам Кузнецова, это серьезно сдерживает спрос. Первоначальная эйфория прошла и сейчас в среде специалистов вырабатывается трезвое отношение к видеоаналитическим функциям и способам их использования в решении прикладных задач, отмечает он. Ситуация постепенно улучшается — рост спроса на такие системы, в том числе в корпоративном сегменте, возобновился, утверждает Кузнецов.