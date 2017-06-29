Reuters: Среди пострадавших от вируса-вымогателя оказался «Газпром»

Вирус-вымогатель заразил компьютеры в «Газпроме» в минувший вторник, узнал Reuters от чиновника в правительстве и от человека, который участвует в расследовании этого инцидента. Источники агентства не уточнили, сколько машин были затронуты, какие именно системы «Газпрома» пострадали и каковы масштабы ущерба.

«Газпром» от комментариев отказался.

27 июня с Украины и России началась вспышка вируса-вымогателя, который шифрует данные и требует за них выкуп в биткоинах, и который поразил системы более чем в 60 странах. Одной из первых об атаке сообщила «Роснефть», которая заявила, что ее системы подверглись хакерской атаке. Компания отметила совпадение атаки по времени с разгаром судебных разбирательств с АФК «Система» на 170,6 млрд руб., выразила надежду, что совпадение случайно, заявила, что производственные процессы не пострадали из-за своевременного переключения на резервную систему управления, но все равно пообещала пожаловаться в правоохранительные органы.