«Роснефть»: Хакеры могли пытаться «убить» компьютеры «Башнефти» ради сокрытия информации

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что у хакеров, атаковавших компьютеры компании, могли быть рациональные мотивы. «Таким рациональным мотивом было бы «убить» компьютеры «Башнефти», в которых содержится большое количество информации о деятельности «Башнефти» в период владения ей предыдущими собственниками», - сказал он в эфире Business FM.

«Мы говорили, что на самом деле это не наша функция, мы надеемся, что специалисты, правоохранительные органы это расследуют и найдут, но мы не хотим думать ни в коем случае, что это как-то связано с нашими судебными процессами, несмотря на удивительную синхронизацию», - добавил он .

Днем во вторник «Роснефть» сообщила, что на серверы компании была произведена мощная хакерская атака. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы. Она также пригрозила распространителям «панических слухов». Леонтьев тогда говорил, что «Роснефть» и ее дочерние общества работают в штатном режиме, поскольку специалисты были готовы к атаке и вовремя перевели производство на резервную систему.

Во вторник множество компьютеров на Украине, в России, а затем и далее в Европе были заражены вирусом-вымогателем.

«Роснефть» судится с АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвестом», утверждая, что их действия по реорганизации структуры «Башнефти» в 2013-2014 гг. нанесли ущерб «Роснефти» как новому владельцу «Башнефти». Арбитражный суд Башкирии 27 июня начал рассмотрение этого иска на 170,6 млрд руб. по существу. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».