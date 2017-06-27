Сайт «Роснефти» восстановил работу после кибератаки

Интернет-сайт нефтяной компании «Роснефть» восстановил свою работу после кибератаки, произошедшей днем 27 июня. При этом сайт «Башнефти» по-прежнему остается недоступен.

Ранее «Роснефть» сообщила, что на серверы компании была произведена мощная хакерская атака. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы. При этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что «Роснефть» и ее дочерние общества работают в штатном режиме.

Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на множество компаний в России и на Украине.