После масштабной кибератаки на Украине завели уголовное дело

В национальной полиции Украины сообщили, что по факту масштабной кибератаки на компьютерные сети компаний и госучреждений страны заведено уголовное дело.

«Уже начато уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей)», – приводит «Интерфакс» слова спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.

Большинство компьютеров на Украине было поражено вирусом после открытия документов Word и PDF-файлов, отмечает Служба безопасности Украины. По данным ведомства, вирус использует сетевую уязвимость MS17-010 на компьютерах с ОС Microsoft Windows.

Представители компаний «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» считают, что компании России и Украины атаковал новый вирус-шифровальщик. Ранее его приняли за известные вредоносные программы WannaCry и Petya. Вирус блокирует все файлы на зараженном компьютере, за разблокировку программа требует заплатить $300 в криптовалюте биткоин.