Вирус-вымогатель поразил Чернобыльскую АЭС

Вирус-вымогатель поразил системы радиационного мониторинга Чернобыльской атомной электростанции. Об этом «Украинской правде» рассказал начальник смены АЭС Владимир Ильчук.

По его словам, после начала хакерской атаки поступила команда отключить все компьютеры на рабочих местах персонала. Некоторые устройства были заражены вирусом, однако радиационная угроза отсутствует.

«Превышения контрольных уровней нет. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло», — отметил он.