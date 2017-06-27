Украина подверглась масштабной хакерской атаке AFP

Компьютеры правительства Украины подверглись хакерской атаке. Об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр страны Павел Розенко.

Как сообщает «112 Украина», вирус-вымогатель mbr locker 256 заразил сети ряда крупных украинских компаний, в их числе госкомпании. Как сообщил источник украинского телеканала, подобный масштаб поражения компьютеров правительства объясняется несвоевременным обновлением антивирусных баз. Агентству «Интерфакс-Украина» в правительстве страны заявили, что на данный момент ведутся работы по восстановлению системы, «компьютеры в здании правительства не работают». Расследованием кибератаки уже активно занимаются специалисты Госспецсвязи и киберполиции.

Атака различных компаний и госучреждений началась практически одновременно, приблизительно в 11:30 утра. Вирус распространяется крайне быстро. Штатно работать перестают компьютеры с программным обеспечением Windows. MBR представляет собой код, необходимый для последующей загрузки операционной системы. После включения питания компьютера происходит процедура POST, тестирующая аппаратное обеспечение, после этого BIOS загружает MBR в оперативную память по адресу 0x7C00 и передает ему управление. Таким образом вирус заражает компьютер. Модификаций вируса много.

Из-за хакерской атаки в Киеве граждане Украины не могут при помощи банковских карт оплатить проезд в метрополитене. «Оплата банковскими картами в подземке пока невозможна. Хакерская атака. Бесконтактные карточки метро работают в обычном режиме», - говорится в официальном сообщении метрополитена.

Об атаке хакеров сообщил и киевский аэропорт «Борисполь». Об этом на странице в Facebook написал и. о. директора аэропорта Павел Рябикин. По его словам, IT-службы в настоящий момент пытаются урегулировать ситуацию и восстановить работу компьютеров. Он добавил, что из-за сложившейся ситуации возможны задержки рейсов в аэропорту.

Как пишут украинские СМИ, атаке подверглись компьютерные сети крупнейших банков страны - Ощадбанка, Пивденного банка, ОТП; крупнейших государственных и частных компаний - «Укрзализныцы», аэропорта «Борисполь», «Укрпочты», ДТЭК, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Киевводоканала», ПCГ «Ковальская», ГП «Антонов», ГП «Документ», «Киевстар», Lifecell, Vodafone Украина, Канал ATR, сети заправок ТНК и пр.

Также атаке подверглись официальные сайты украинских властей: сайт Львовского горсовета, сайт украинского правительства и др. Атака также была совершена и на украинские СМИ: сайт «Корреспондента», ТРК «Люкс» (24 канал, радио «Люкс» и др.). Гендиректор телерадиокомпании «Люкс» Роман Андрейко уточнил, что повреждена часть компьютерного оборудования телеканала и радиостанции. «В эфир выходим с компакт-дисков», - добавил он.

«В результате этих кибератак (пострадавшие) банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций», - передает комментарий Нацбанка Украины «Интерфакс». В Ощадбанке заявили, что отделения банка будут работать во вторник только в режиме консультаций. Дочерний банк российского Внешэкономбанка на Украине — Проминвестбанк — отключил IT-системы для защиты от хакерской атаки, передает RNS. «Сейчас системы не работают, компьютеры не работают, извините за сложности, вы знаете, что в стране произошло», — сказал оператор колл-центра.

В «Энергоатоме» и НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что кибератака их не задела.

Народный депутат Украины от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко обвинил в хакерской атаке российские спецслужбы. Он полагает, что целью этой кибератаки являются банки, СМИ, «Укрзализниця» и «Укртелеком».

Украинский политик выразил мнение, что вирус проникал в компьютеры в течение нескольких дней и, возможно, даже недель. Он попадал в них в виде сообщений на почту. Пользователи компьютеров пытались открыть эти сообщения и давали вирусу возможность проникать и в другие компьютеры системы тоже. «Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», - передает слова Геращенко «112 Украина».