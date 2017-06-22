Чиновники: Российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата

В США впервые официально названо число штатов, избирательные системы которых атаковали «русские хакеры» Matt Rourke / AP

На слушаниях по «российскому делу» в конгрессе США чиновники впервые назвали количество штатов, избирательные системы которых подверглись хакерской атаке в выборную кампанию прошлого года, передает Reuters. Во время президентских выборов 2016 г. российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата, заявила и. о. замруководителя департамента по кибербезопасности министерства внутренней безопасности Жанетт Манфра. Однако, по ее словам, нет никаких свидетельств, что имели место манипуляции с голосами избирателей. В министерстве доверяют американской системе голосования на выборах, поскольку она устойчива к воздействию извне, добавила Манфра.

Эти показания она дала в комитете сената, который расследует «российское вмешательство» в выборы. Какие именно штаты были целями хакеров, она не ответила. Сенатор-демократ Марк Уорнер выразил разочарование в связи с ее решением, по его словам, сокрытие информации о том, какие штаты были атакованы, не способствует укреплению безопасности. В прошлом году атаки на системы регистрации избирателей подтвердили Аризона и Иллинойс, напоминает ВВС. Недавно Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что «российская кибератака» в той или иной степени затронула в 2016 г. 39 штатов из 50.

Еще один чиновник того же министерства, отвечавший за кибербезопасность, Сэмюэл Лайлз, сравнил действия хакеров с попытками воров-домушников обойти дом и попробовать все окна и дверные ручки, в том числе переднюю дверь.

Сенатор от штата Мэн Энгус Кинг не согласился с уверенностью чиновников МВБ об устойчивости системы голосования, по его словам, для изменения общего расклада достаточно подтасовок небольшого количества голосов в ключевых штатах или даже отдельных округах. «Не думаю, что для защиты системы достаточно просто сказать, что она большая и разнообразная и это нас и защитит», - добавил Кинг.

Джех Джонсон, который руководил министерством внутренней безопасности до окончания президентского срока Барака Обамы, заявил в комитете палаты представителей, что его ведомство выпускало предупреждения о кибератаках на базы зарегистрированных избирателей. Однако эти предупреждения не привлекли достаточного внимания, поскольку общественность отвлеклась на скандал вокруг заявлений Трампа о его успехе среди женщин. На вопрос, почему администрация Обамы не сделала больше для оповещения общественности, он ответил, что в условиях очень напряженной кампании министерство старалось избежать впечатления, будто оно готово встать на сторону кого-либо из кандидатов.

Нет никаких сомнений, что за действиями хакеров стояла Россия, заявил затем помощник директора контрразведывательного дивизиона ФБР Билл Пристэп. Его цитирует The Hill. Пристэп добавил, что расследование ФБР в этом отношении продолжается.

Американские спецслужбы считают, что руководство России инициировало масштабную операцию по попытке повлиять на политику США в предвыборный период, в рамках которой был взломан почтовый сервер Демократической партии и украдена переписка политиков, в интернете распространялась пропаганда, дискредитирующая кандидата от демократов Хиллари Клинтон, напоминает Reuters. Президент Дональд Трамп отрицает, что его окружение для этого контактировало с представителями России и что он получил какую-либо помощь от Москвы, хотя он допускает причастность российских властей к хакерским атакам. Москва последовательно отрицает вмешательство во внутреннюю политику других государств.

По информации источников Bloomberg, знакомых с ходом расследования «российского следа», в ряде случаев хакерам удалось украсть личные данные избирателей и получить доступ к программному обеспечению для голосования. По словам источников агентства, масштаб атаки настолько обеспокоил администрацию Обамы, что в октябре 2016 г. она использовала «красный телефон» - особый защищенный канал связи между Вашинтоном и Москвой, чтобы предостеречь Россию от эскалации вмешательства. Москва в ответ запросила дополнительные данные, но атаки на этом не прекратились, утверждает Bloomberg. Загадкой остается, почему же «русские хакеры» не воспользовались плодами своих усилий. Вариантов два, пишет Bloomberg: либо предупреждение Вашингтона сработало, либо им за несколько месяцев не удалось получить достаточный для влияния на выборы набор доступов. Последнее намного вероятнее, считает бывший высокопоставленный чиновник США, попросивший об анонимности.

Следователи ФБР и АНБ использовали штат Иллинойс (там в начале 2016 г. были украдены личные данные 90 000 избирателей после того, как хакеры получили доступ к базе данных 15 млн человек) в качестве «лакмусовой бумажки» - чтобы выявить типичные паттерны поведения хакеров типа IP-адресов. Оказалось, что следы проникновения есть в госсистемах голосования 37 штатов, а в ключевых Флориде и Калифорнии - и в системах сторонних подрядчиков. В Иллинойсе, отмечает Bloomberg, хакеры пытались удалить часть базы данных избирателей, что могло быть репетицией будущей разрушительной атаки.