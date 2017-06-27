Кибератака не сказалась на работе крупнейших российских банков

IT-системы Сбербанка и Альфа-банка работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее сегодня атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись ряд компаний, такие как «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).

«Все системы банка работают в штатном режиме», - сказал сотрудник пресс-службы Сбербанка, отвечая на вопрос о том, фиксировал ли банк хакерские атаки.

В пресс-службе Альфа-банка отметили, что в кредитной организации не зафиксировали кибератак. «Мы внимательно мониторим ситуацию. Банк обладает надежной системой защиты», - отметили в Альфа-банке.

В то же время сайт Хоум кредит банка не работает, начиная с 16:45 мск. «У нас сейчас идет проверка защищенности систем банка в рамках превентивных мер в связи с массовыми атаками на компании», - пояснили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Все отделения банка приостановили работу в связи с хакерской атакой, сообщил РБК источник в банке. В пресс-службе Хоум кредит сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.

Последний раз крупная атака на компьютерные системы российских компаний и госучреждений была зафиксирована 12 мая. Атака была в рамках масштабной операции неизвестных хакеров, которые при помощи вируса WannaCry «напали» на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 000 кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.