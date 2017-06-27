Хакерская атака не повлияла на работу сайта Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новая хакерская атака не затронула работу компьютерных сетей администрации президента и официального сайта Кремля. «(Все) работает стабильно», - заявил он ТАСС.

Ранее сегодня вирус-шифровальщик Petya.A поразил компьютерные сети более 80 компаний в России и на Украине, сообщала лаборатория Group-IB. Вирус блокирует все файлы на зараженном компьютере, за разблокировку программа требует заплатить $300 в криптовалюте биткоин.

Среди пострадавших компаний – «Башнефть», «Роснефть», Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, «Новая почта», Nivea, TESA и др. Атаке подверглись сети правительства Украины и киевского метрополитена.

Вирус, созданный 18 июня, использует поддельную электронную подпись Microsoft, сообщил в Twitter руководитель глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Костин Райю. На электронный кошелек, связанный с почтой создателей вируса, уже поступило 7 платежей, добавляет он.