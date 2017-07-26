«Лаборатория Касперского» объявила о глобальном запуске бесплатного антивируса

Бесплатный антивирус от «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Free) был запущен 25 июля, к 20-летию компании, говорится в ее официальном блоге. Бесплатная версия не конкурирует с платными, в которых есть много дополнительных опций. Решение о запуске бесплатного продукта в компании объяснили заботой как о собственной рыночной доле, так и о пользователях, у которых нет денег «на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender».

Компания подчеркивает, что «увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счет расширения big data базы для технологий машинного обучения».

В 2016 г. антивирус прошел обкатку в России, на Украине, в Белоруссии и Китае, а также в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. «При промоактивности, близкой к полной тишине в эфире, наш Free неплохо разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров и неплохо увеличил нашу рыночную долю», - говорится в сообщении.