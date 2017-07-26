Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 12 июля, одобрен Советом Федерации 19 июля. Он вступает в силу с 1 января 2018 г.

Законом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов в области обеспечения безопасности КИИ. Кроме того, определяются права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

Структурой, контролирующей безопасность КИИ, становится Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Законопроектом устанавливаются «основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов РФ в области обеспечения ее безопасности, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов».

Собственниками или лицами, пользовавшимися объектами КИИ на праве аренды или иного законного основания, должны быть «российские юридические лица или индивидуальные предприниматели». Иностранные компании, если они представляют свои интересы на территории России через российские юридические лица, смогут продолжить свою работу без ограничений.

Законом вводится реестр значимых объектов КИИ, а также устанавливаются требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ с учетом их категорий. Кроме того, создаются системы безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечение их функционирования. Безопасность КИИ будет обеспечиваться в том числе за счет «взаимодействия этих систем с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, созданной в соответствии с указом президента РФ от 15 января 2013 г.».