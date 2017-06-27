Минкомсвязи хочет оплатить контроль над рунетом из бюджета администратора доменов

У министерства есть претензии к тому, как КЦ расходует полученные средства, оно считает, что это делается «нерационально» Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи хочет профинансировать реализацию своего законопроекта о критической инфраструктуре интернета за счет государственной субсидии, а также из бюджета администратора доменов .ru и .рф – Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). Это следует из финансово-экономического обоснования проекта, с которым ознакомились «Ведомости». На эти цели министерство просит у государства 37,4 млн руб ежегодно (в рамках программы «Информационное общество (2010-2020 годы)». А бюджет КЦ рассматривается «в качестве дополнительного источника финансирования». При этом объем средств, которые могут быть изъяты из КЦ, не называется.

Деньги нужны на создание и техническую поддержку государственной информационной системы (ГИС «Интернет») и на «реализацию мероприятий «Повышения целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет», говорится в документе.

Речь идет о законопроекте, разработанном Минкомсвязи в прошлом году. Это пакет поправок в закон «О связи», которые дают государству возможности по контролю над всей инфраструктурой российского интернета – точками обмена трафиком, администратором доменных имен и т.п. Документ был опубликован на портале правовой информации осенью 2016 г.

Новая версия официально пока не обнародована, но с ее содержанием знакомы многие сотрудники интернет-компаний и операторов связи. Представитель Минкомсвязи не стал комментировать документ.

Первая версия законопроекта вносила в законодательство базовые термины (IP-адреса, национальный сегмент интернета и его инфраструктура, точки обмена трафиком, владельцы таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф и др.), а также предусматривала создание ГИС «Интернет» для «обеспечения целостности, устойчивости и безопасности работы рунета».

Также проект предлагал сделать так, чтобы точки обмена трафиком принадлежали только российским компаниям. В новой версии этот пункт уточняется: такие проекты должны принадлежать иностранцам не более, чем на 20%. Аналогичные нормы недавно были приняты в России в отношении СМИ и онлайн-кинотеатров.

Законопроект также устанавливает, что администратор доменов (то есть КЦ) должен быть российским юрлицом, чьим учредителем является федеральный орган исполнительной власти. КЦ уже является таковым, а один из его учредителей – Минкомсвязи.

Но у Минкомсвязи и руководства и других учредителей КЦ расходятся взгляды на то, как эта организация должна тратить деньги, которые она взимает за регистрацию доменов. Выручка Технического центра интернет (ТЦИ) («дочка» АНО «КЦ», платит самому КЦ дивиденды) в 2016 г. составила около 480 млн руб., рассказывал гендиректор КЦ Андрей Воробьев.

Учредители КЦ Среди учредителей КЦ, кроме министерства, есть еще пять организаций – «Ассоциация документальной электросвязи», некоммерческий «Союз операторов интернет», региональная организация «Центр интернет-технологий», Российский НИИ развития общественных сетей и Институт развития интернета (ИРИ).

Ранее источник в Минкомсвязи рассказывал «Ведомостям», что у министерства есть претензии к тому, как КЦ расходует полученные средства, оно считает, что это делается «нерационально». Министерство весной даже заблокировало принятие бюджета КЦ, отмечал он. Сейчас Минкомсвязи, по его словам, ведет работу по изменению устава КЦ таким образом, чтобы иметь больше рычагов влияния на эту организацию.

В КЦ слышали о предложении министерства изымать средства из бюджета организации на реализацию законопроекта, говорят сотрудник КЦ и человек, близкий к его учредителям. Однако на совет учредителей КЦ этот вопрос не выносился, подчеркивают они. Минкомсвязи давно интересуется деньгами КЦ, но принять такое решение будет сложно – его должны одобрить все учредители организации: их пять, и им будет сложно договориться друг с другом, считает один из собеседников «Ведомостей».