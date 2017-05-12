Стоимость регистрации доменов .ru и .рф вырастет на 70%

С 1 июля этого года Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) повышает стоимость регистрации доменных имен с прежних 70 руб. до 120 руб. за один домен, сообщил гендиректор КЦ Андрей Воробьев. Речь идет не о конечной цене доменного имени – она формируется рыночным путем регистраторами доменов и составляет в среднем 400-500 руб. Дополнительные 50 руб. – часть отчислений, которые регистраторы доменов платят КЦ за регистрацию одного имени.

Таким образом, в 2017 г. КЦ рассчитывает заработать дополнительно 100 млн руб., а в ближайшие годы дополнительные поступления могут составить 200-250 млн руб. в год, говорит Воробьев.

Фактически деньги за регистрацию доменов получает дочерняя структура КЦ – Технический центр интернет (ТЦИ), а потом перечисляет часть средств в КЦ в виде дивидендов. В 2016 г. выручка ТЦИ составила около 480 млн руб., из них около 270 млн центр израсходовал сам (на поддержание технической инфраструктуры доменов), около 145 млн были перечислены в КЦ, 85 млн – в Фонд развития интернета, рассказывает Воробьев. Показатели прошлого года, по его словам, практически не изменились по сравнению с 2015 г.

Повышение цены на регистрацию доменов КЦ объясняет ростом затрат и необходимостью обновления технической инфраструктуры – оборудования и ПО, сообщил гендиректор ТЦИ Алексей Платонов. В частности, ТЦИ хочет перейти на новую платформу реестра доменных имен, оптимизировать софт, также средства нужны на создание и поддержание резервного реестра доменов.

Но Минкомсвязи, один из учредителей КЦ, считает повышение цен необоснованным, следует из заявления директора департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Салавата Мигранова. Этот вопрос рассматривался на совете КЦ еще в феврале этого года, сообщил он: в голосовании по этому вопросу участвовали два представителя министерства, но они воздержались от голосования, так как сочли позиции всех сторон неубедительными. Почему министерство не стало блокировать этот решение, Мигранов не пояснил, но сообщил, что повышение цен на 70% является чувствительным для рынка.

КЦ не привел никакого обоснования этой суммы, добавляет источник в министерстве: центр лишь привел результаты опроса регистраторов, согласно которому участники рынка сочли 120 руб. приемлемой ценой. Но Комитет регистраторов обратился в КЦ и в Минкомсвязи с письмом, в котором возражал против повышения цен, рассказывает он. Собеседник «Ведомостей» считает, что для поддержания технической инфраструктуры доменных имен достаточно тех средств, которые уже получают КЦ и ТЦИ.

Против повышения отчислений в пользу КЦ выступил гендиректор регистратора «Рег.ру» Алексей Королюк. Он считает, что это в итоге приведет к повышению цен для конечных пользователей и к резкому падению рынка – в частности, часть владельцев доменов перестанет продлевать регистрацию имен.

Около 60% клиентов «Рег.ру» – профессиональные доменные инвесторы (раньше их называли киберсквоттерами – людьми, скупающими красивые домены с целью перепродажи. – «Ведомости»): они буду вынуждены полностью изменить свою работу, считает Королюк. Замгендиректора по продуктам регистратора Ru-Center Андрей Кузьмичев считает, что обвала доменного рынка не произойдет, но зона .ру и .рф потеряет около 600 000–800 000 имен. При этом сам Ru-Center планирует повышать цены только для профессиональных участников рынка, конечных пользователей это не коснется, уверяет он.

Воробьев из КЦ говорит, что в рунете всего 189 человек и компаний, владеющих более чем 5000 доменных времен одновременно. Доменный инвестор Андрей Савельев сообщил, что рост цен вынудит его снизить свой пакет доменов на 30% (сейчас у него 12 000 имен).

Источник в Минкомсвязи говорит, что текущий устав КЦ не в полной мере защищает интересы всех учредителей. Министерство хочет инициировать процесс изменения устава, который бы исправил эту ситуацию, – это может произойти уже в июне. Сейчас у КЦ, кроме Минкомсвязи, еще пять учредителей – Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Союз операторов интернета (СОИ), Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ), Институт развития интернета (ИРИ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС).