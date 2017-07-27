Google нарастил доходы в России на 32%

Выручка ООО «Гугл» в прошлом году выросла на 31,5% до 29,9 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании выросла на 36% до 3,15 млрд руб., прибыль от продаж - в 1,6 раза до 3,68 млрд руб.

Выручка основного конкурента корпорации - ООО «Яндекс» - по РСБУ выросла в 2016 г. на 18,7% до 71,7 млрд руб., чистая прибыль компании сократилась на 23% - с 14,9 млрд руб. до 12,1 млрд руб.

Обе компании основные доходы получают от контекстной и медийной рекламы и конкурируют друг с другом по доле поиска. За последние три месяца доля «Яндекса» падает. В апреле доля компании была 54%, в мае - 51,7%, в июне - 51,3%. Доля Google, напротив, растет. В апреле она составляла 40,8, в мае - 43,8, в июне - 43,6%.

В начале недели «Яндекс» объявил о начале новой рекламной кампании и сменил слоган на «Поиск № 1 в России». На слоган обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Представитель службы сказал, что ФАС проверит слоган на предмет нарушения антимонопольного законодательства. По закону о защите конкуренции в России в рекламных слоганах запрещено использовать слова первый, самый лучший и т. д., не обосновывая их использование. Представитель «Яндекса» считает, что компания не нарушила закон, так как в рекламных роликах указала ссылку на источник этих данных.