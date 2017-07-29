Экипаж корабля «Союз МС-05» ночью перешел на борт МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» около 3.00 мск перешли на борт Международной космической станции (МКС), сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

«С этого момента космонавты “Роскосмоса” Федор Юрчихин, Сергей Рязанский, астронавты NASA Пегги Уитсон, Джек Фишер, Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи приступили к работе на борту МКС в полном составе экипажа экспедиции МКС-52», — говорится в сообщении ЦУП.

Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-05» стартовала 28 июля в 18.41 мск с космодрома Байконур. Стыковка корабля со станцией состоялась после сближения с МКС 29 июля в 00.55 мск.