«Цифровая экономика»: число киберпреступлений за три года возросло на 75%

Количество киберпреступлений за последние три года выросло на 75%, говорится в программе «Цифровая экономика России» со ссылкой на данные компаний. Программу утвердил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две трети российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой сфере за последние три года возросло на 75%», – говорится в программе.

России требуется «совершенствование системы информационной безопасности во всех секторах экономики», отмечается в документе.

К началу 2017 г. российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд руб. (на 11% по сравнению с 2016 г.), отмечается в программе: «Однако в отличие от большинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в том числе по объему данных, возможных для хранения».