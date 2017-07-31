МТС может направить 20,78 млрд рублей на дивиденды за первое полугодие

Совет директоров МТС рекомендовал акционерам на собрании утвердить решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 10,4 руб. на одну обыкновенную акцию (20,8 руб. на одну ADR) по результатам деятельности компании за первое полугодие 2017 г., говорится в сообщении оператора.

Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2017 г., может составить 20,78 млрд руб.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов, состоится 29 сентября 2017 г.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 5 сентября 2017 г. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 13 октября 2017 г.