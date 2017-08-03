Правительство выделило 667 млн рублей на поддержку высоких технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 667,5 млн руб. Внешэкономбанку на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что ассигнования на эти цели в федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. предусмотрены не были. «Средства предназначены для оказания поддержки производителям железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, поставляющим свою продукцию в том числе за рубеж», - уточнили в правительстве.