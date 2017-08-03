Сбербанк запустил собственного сотового оператора на сети Tele2

Сбербанк запустил в Петербурге собственного мобильного оператора - сеть работает в тестовом режиме уже несколько дней, заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. «Сим-карты с нашим логотипом на технической базе Tele2 уже есть в продаже, и мы их тестируем. Это история буквально последних нескольких дней. Она не носит массового характера, и о первых итогах и условиях мы сможем говорить в конце месяца», – передала «Фонтанка» слова топ-менеджера.

О том, что Сбербанк создает собственного виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) с «Т2 РТК холдингом» (Tele2), стало известно осенью 2016 г. В августе 2016 г. «СБ-телеком» получил лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи по всей России.

За счет MVNO Сбербанк сможет популяризовать свои финансовые услуги среди владельцев смартфонов и, возможно, снизить затраты на обслуживание клиентов. Сейчас банк рассылает клиентам множество sms-сообщений, за которые должен платить операторам.