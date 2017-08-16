Крупнейшие IT-компании США призвали Верховный суд ограничить доступ к данным пользователей

Крупнейшие американские IT-компании, включая Google, Facebook и Apple, подписали совместное обращение к Верховному суду США, призвав ограничить доступ правоохранительных органов к информации о местоположении граждан по геолокационным данным их смартфонов, пишет The Verge.

Данное обращение суд рассмотрит в качестве экспертного мнения в рамках дела Тимоти Карпентера, который был признан виновным в грабеже и приговорен к 116 годам тюрьмы, после того как следователи получили данные о местонахождении его сотового телефона без ордера суда.

Отмечается, что он участвовал в кражах сотовых телефонов из сетевых магазинов.

Представители полиции обосновали свои действия тем, что информация о нахождении телефона принадлежала третьим лицам (то есть сотовому оператору) и для ее получения ордер был не нужен. По аналогичному принципу, например, власти не имеют права вскрывать корреспонденцию подозреваемых без ордера, но могут беспрепятственно использовать данные о времени отправления писем, их весе и т. п.

Адвокаты Карпентера настаивают, что действия правоохранительных органов нарушают положения четвертой поправки к конституции США, защищающей неприкосновенность частной жизни.

Представители компаний попросили суд разъяснить положения четвертой статьи конституции, чтобы «обеспечить соответствие законодательных норм ожиданиям граждан в отношении защиты конфиденциальности их цифровых данных» с учетом современных технологий.