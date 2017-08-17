«Ростех» потратит 800 млн рублей на защиту от хакеров

Госкорпорация «Ростех» потратит 800 млн руб. на свою защиту от хакеров, сообщает РБК. В пресс-службе госкорпорации изданию пояснили, что деньги выделены в том числе для подключения предприятий холдинга «Вертолеты России» к единой «антихакерской системе».

За 2017 г. к системе уже подключили «Росэлектронику» (производство изделий электронной и СВЧ-техники), «Высокоточные комплексы» (производство вооружений, военной и специальной техники), «Техмаш» (производство боеприпасов) и Объединенную двигателестроительную корпорацию (производство газотурбинных двигателей), рассказали в «Ростехе». До 2018 г. в госкорпорации планируется подключить к системе до 100 предприятий.