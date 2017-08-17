Роскомнадзор: использование мата в СМИ за два года сократилось почти в пять раз

Использование нецензурной лексики в СМИ с 2015 г. сократилось почти в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

«Согласно статистическим данным, отмечается снижение использования ненормативной лексики СМИ: 2015 г. — 47 предупреждений по нецензурной брани, 2016 г. — 34 предупреждения, в 2017 г. — 10 предупреждений», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что положительная динамика связана с повышением ответственности редакций СМИ в части исполнения норм и требований профильного законодательства.

Публикация материалов, содержащих нецензурную брань, запрещена статьей закона «О средствах массовой информации».