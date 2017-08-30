Обвинение просит 2,5 и 3 года для участников хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Прокуратура просит признать виновными и назначить наказание в виде трех лет колонии-поселения для Константина Теплякова и двух с половиной лет колонии-поселения для Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай», сообщила адвокат Филинова Наталья Земскова.

Лидер группы Владимир Аникеев (известный под псевдонимом Льюис) 6 июля был приговорен Мосгорсудом к двум годам колонии общего режима. Он пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее его защита решила оспорить приговор, так как считает назначенный срок чрезмерным. Аникеев был арестован в ноябре 2016 г. Чуть позднее были арестованы еще два фигуранта дела – Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще один член группы Александр Глазастиков скрылся за рубежом.

Процесс по уголовному делу в отношении Теплякова и Филинова проходит в закрытом режиме. Известно, что в качестве свидетеля обвинения на одном из заседаний был допрошен лидер «Шалтай-Болтая» Владимир Аникеев.

По данным правоохранительных органов, «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и перепродаже полученных данных. Среди возможных потерпевших называли пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко. Оба заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе. Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.