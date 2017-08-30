«Яндекс» и «Просвещение» разработали платформу для электронного образования

Компании разрабатывают платформу в рамках совместного предприятия, о создании которого они сообщили в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме. В среду представители «Яндекса» и «Просвещения» раскрыли подробности проекта.

Сама компания была создана в начале июля. В ней у издательства и интернет-компании равные доли. До конца года компании договорились вложить в развитие проекта по 60 млн руб., говорил ранее «Ведомостям» представитель интернет-компании «Яндекс». Специалисты «Яндекса» в проекте отвечают за разработку платформы, а «Просвещения» - за методические и образовательные материалы.

Один из проектов, о котором представители компании рассказали в среду, называется «Школа». Он будет запущен осенью и пока в тестовом режиме только для 20 школ. В тестовой версии проекта будут доступны два школьных предмета - математика и русский язык - и только для учеников начальной школы. Преподавателям платформа позволит автоматически проверять домашние задания и отслеживать успеваемость учеников по отдельным предметам. Для самих учеников в системе будут предусмотрены видеоуроки и тренажеры по отдельным предметам. Пока эта программа будет работать в тестовом режиме, она будет предоставляться бесплатно, но в дальнейшем компании могут начать ее монетизировать, сказал вице-президент «Просвещения» по стратегии и организационному развитию Илья Залесский. «Главное сейчас - сделать качественный продукт, который будет полезен и интересен школьникам и учителям», - сказал он.

Также «Яндекс» и «Просвещение» запустили сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ под названием «Яндекс.ЕГЭ». Для него подготавливают видеоуроки для школьников, а также в нем будет прописан курс «Секреты ЕГЭ», в котором школьникам расскажут, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ.

В поисковой системе «Яндекса» приблизительно 3,5% всех запросов приходится на вопросы, связанные с образованием. Около 500 млн запросов ежегодно приходится на темы, связанные с ЕГЭ, рассказал представитель «Яндекса».