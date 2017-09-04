ВГТРК прекратила трансляцию Euronews на «Культуре»

Телеканал ВГТРК прекратит трансляцию Euronews на телеканале «Культура», которая велась в течение 16 лет, сообщил в интервью «Эху Москвы» представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«В принципе сама по себе форма "канал в канале" очень архаична, она мало приемлема в современном телевизионном пространстве. От этого рудиментарного явления решили отказаться. Тем более что об этом руководитель телеканала "Культура" давно просил», – сказал Федоров «Интерфаксу».

В начале года американская NBC получила 25% в Euronews в результате допэмиссии, доля ВГТРК снизилась с 7,17% до 2,29%. Федоров тогда голосовал против сделки, ссылаясь на то, что канал может потерять свою непредвзятость.

Телеканал Euronews был создан после войны в Персидском заливе как «европейский CNN». Им владел консорциум европейских госканалов, а затем 53%-ную долю вещателя приобрел египетский миллиардер Нагиб Савирис.