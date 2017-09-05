На Украине закрыли соцсеть Ukrainians

Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает работу, сообщила во вторник одна из ее основателей – Александра Струмчинская в Facebook.

«Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта», – заявила Струмчинская.

По словам Струмчинской, ее голоса не хватило, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта, а руководство компании StartupSoft, которая также является сооснователем соцсети и ее разработчиком, отказалось не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.

Ранее Порошенко ввел санкции против российских соцсетей «В контакте» и «Одноклассники», ресурса «Яндекс», разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Web» и компании 1С, специализирующейся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.